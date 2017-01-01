أمير #جازان يطمئن على صحة فردين بأمن الطرق تعرضا لحادث

المواطن- جازان

امتدادًا لما تحظى به اﻷجهزة اﻷمنية بمنطقة جازان من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الملكي اﻷمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نقل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة، اللواء ناصر بن صالح الدويسي، تحية وتقدير سموه لفردين من منسوبي قوة أمن الطرق بجازان، واﻷطمنئان على صحتهما عقب تعرضهما لإصابة إثر حادث مروري أثناء أدائهما للواجب، حيث يرقدان بمستشفى محافظة صبيا لتلقي العلاج وصحتهما جيدة ولله الحمد.

كما نقل اللواء الدويسي لهما سلام وتحيات مدير اﻷمن العام، متمنيًا لهما الشفاء العاجل.



من جانبهما أبد الفردان المصابان سرورهما وسعادتهما بالزيارة، وأكدا أن إصابتهما لن تثنياهما عن استمرارهما في أداء الواجب في ميدان الشرف مع بقية زملائهم.