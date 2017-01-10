أمير عسير يحث رجال الأعمال على الشراكة المجتمعية

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة عدداً من رجال الأعمال من أهالي المنطقة.

وفي بداية اللقاء أشاد سمو أمير منطقة عسير بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في الإسهام في عملية التنمية ، مثمناً ما يقومون به من جهود لخدمة المنطقة ، مشيراً إلى أن الشركات والأفراد من رجال الأعمال يعدون جزءاً أساسياً من منظومة مسيرة التنمية في المنطقة.

وأكد سموه أن مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م , تمثل تحولاً نوعياً في خدمة السياحة بمنطقة عسير الأمر الذي يتطلب من الجميع التفاعل مع هذه المناسبة في كل متطلباتها ومن مختلف الجوانب .

وأضاف أن الدور كبير علي المسؤولين ورجال الأعمال لا سيما وأن هذه المناسبة ستحظى بحضور نوعي من جميع دول العالم العربي والمنظمات المتخصصة بمجال السياحة الأمر الذي يستوجب علينا جميعاً أن نقدم الصورة المثالية عن منطقة عسير للتأكيد على أن اختيار أبها عاصمة السياحة العربية لم يأت من فراغ وإنما لما يتوافر فيها من إرث حضاري وتاريخي ممتد على مسافات طويلة من الزمن ولما تحظى به المنطقة من طبيعة متنوعة تجمع كل متطلبات السياحة على مدار العام وليس لفصل معين .

ودعا سموه رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى دعم هذه المناسبة الغالية ، ومثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة التي تسعى لإنجاح هذه المناسبة.

عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن أبها عاصمة السياحة العربية 2017م ثم استمع سموه عقب ذلك لعدد من المداخلات من رجال الأعمال. وفي ختام اللقاء قدّم رجال الأعمال شكرهم لسمو أمير منطقة عسير على جهوده وسعيه الحثيث للارتقاء بالمنطقة وما تشهده من تطور، مؤكدين أن ما يقوم به سموّه هي جهود مخلصة هدفها خدمة المنطقة وأبنائها.

حضر اللقاء رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وأمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة عاصمة السياحة العربية 2017م ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة ورئيس اللجنة الإعلامية للمناسبة سعد بن عبدالله آل ثابت .



