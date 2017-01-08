أمير مكة يناقش مقترحات تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الاجتماعَ الذي عُقد في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد لمناقشة الدراسات الخاصة بمقترح تنفيذ طريق الملك فيصل الدائري.

واطّلع الأمير خالد الفيصل على الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع، كذلك الخيارات المتاحة لتنفيذ الطريق الذي يربط جنوب جدة بشمالها مروراً بشرق المحافظة، ويتوقع أن يتولى القطاعان الحكومي والأهلي تنفيذَ المشروع تحت إشراف مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وسيتم تنفيذ الطريق بما يتواءم ورؤية المملكة 2030 التي تحث على تنفيذ المشاريع التنموية بمشاركة القطاع الخاص، وسيعمل الطريقُ بعد تنفيذه على تحرير الحركة المرورية داخل مدينة جدة من خلال تخفيف العبء المروري على طريق الحرمين الرابط بين مكة وجدة، كما يُتوقع أن يُسهّل التنقلَ بين جنوبي وشرق محافظة جدة؛ كونه سيخفف الازدحامَ في الطرقات الداخلية.