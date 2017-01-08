“أنا فن”.. حكاية وطنية تقودها ريش وألوان 30 فنانًا وفنانة في الأحساء

المواطن- عامر عسيري- الأحساء

تأكيدًا على اللحمة الوطنية وإبراز هوية المملكة العربية السعودية، جدّدت أرض الحضارات في جبل القارة، بمحافظة الأحساء، البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعة، وذلك بتدشين مبادرة وطنية تحت شعار “أنا فن”.

قادت هذه الحكاية الفنية ريش وألوان مجموعة من الفنانين التشكيليين والفنانات التشكيليات، حيث عرضوا من خلال المبادرة لوحاتهم التي حملت هوية المملكة، وحملت في مضمونها شعار الاعتزاز والانتماء الوطني.

ولاقت مبادرة ” أنا فن” الحضور اللافت من الزوّار، والإعلاميين، ومتذوقي الفنون، والمصورين الذين نقلوا جمال الألوان واللوحات في عدساتهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر زائرو المبادرة عن إعجابهم الشديد بمثل هذه الفعاليات الفنية والتفاعلية التي ترفع مستوى الفن لدى جميع أفراد المجتمع، وتحتضن مواهب الفنانين، وتبرزهم، وتعرّف المجتمع على إبداعاتهم الفنية.

واختتمت “أنا فن” يوم أمس، السبت، بتسجيل حضور أكثر من 30 فنانًا وفنانة قدموا ألوانهم الوطنية من خلال أركان: حكايا فن، والرسم المباشر، والرسم التفاعلي على الأرض، والنحت على الخشب، وفن لف الورق، والكاريكاتير، إضافة إلى النحت على الفلّين، والرسم على الأكواب والأواني، كما قدّم بعض الفنانين الفنون الحديثة والغريبة من نوعها مثل فن الأنترسيا، والأوريجامي، وفن الرسم على الأحجار.

يشار إلى أن مبادرة “أنا فن” قدمت وقفة وفاء تضامنية، حيث وقفت مجموعة من الفنانات التشكيليات وقفة شكر وعرفان من خلال معرض (الوفاء لحماة الوطن).