أنباء سارة تُسعد جماهير الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

كشفت مصادر إعلامية في الإمارات أن مهاجم فريق الظفرة، اللاعب السوري عمر خريبين، سيتم الإعلان، خلال ساعات، عن انتقاله إلى نادي الهلال لمدة 6 أشهر، على سبيل الإعارة، وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية في نادي الظفرة على إتمام الصفقة.

وكان رئيس نادي الظفرة الإماراتي، صالح المزروعي، قد ذكر أن اللجنة الفنية في ناديه ستجتمع، اليوم، لتحديد المبلغ المطلوب مقابل إعارة عمر خريبين للهلال لمدة 6 أشهر، وأوضح أن إدارة الظفرة لم تبت في موضوع عرض الهلال المقدّم للّاعب السوري، وأن الرأي في الأخير يعود للجنة الفنية في النادي.

ويتمنّى جماهير الهلال حسم هذه الصفقة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجمٍ مميّز صغير في العمر، خاصةً وأن المدرب رامون دياز معجب كثيرًا بإمكانيات اللاعب، ويراه سيقدّم الإضافة الفنية المأمولة للكتيبة الهلالية.

ويبلغ خريبين من العمر 23 عامًا، وطوله 184 سم، وقد بدأ حياته الكروية مع فريق الوحدة العراقي، ثم انتقل إلى القوة الجوية ولعب في موسمين 30 مباراة وسجل 8 أهداف، ثم انتقل إلى الميناء ولعب 8 مباريات وأحرز 9 أهداف، وفي يناير 2016، انتقل إلى الظفرة الإماراتي وسجّل في الموسم الماضي 9 أهداف خلال 10 مباريات.

وفي الموسم الحالي، لعب خريبين 14 مباراة مع الظفرة في الدوري الإماراتي وأحرز 8 أهداف، ويحتل فريقه المركز الثامن بجدول الترتيب، وشارك المهاجم السوري في 4 مباريات خلال بطولة الكأس وأحرز 6 أهداف، وفيما يخص المشاركات الدولية، أحرز خريبين 13 هدفًا في 27 مباراة خاضها مع المنتخب السوري.