أنشطة عديدة ضمن الكرنفال الثاني بمدارس العليا الأهلية

المواطن – محمد الرحيمي – الرياض

قال المدير العام لمدارس العليا الأهلية “عبد الرحمن الخلف” إن الكرنفال الثاني استفاد منه جميع أفراد الأسرة بتنوّعه من ترفيهي، وتثقيفي، وتوعوي، موضحًا أن الحضور ازداد عن الكرنفال الأول بعد التطوّر وزيادة الأنشطة فيه بمشاركة الجامعات والشركات التي تساهم في مساعدة الطلاب على التعرّف عليها والاستفادة منها، مقدمًا شكره لـ “المواطن” على حضورها وتغطية الكرنفال.

فيما أكد نائب رئيس الكرنفال الثاني “ساير الشمري”، لـ “المواطن“، أن الفكرة بدأت من قسم النشاط بالمدرسة لإيجاد يوم للطلاب يعيشون فيه حياتهم العلمية والعملية بعيدًا عن مقاعد الدراسة، مشيرًا إلى أن نجاح الكرنفال الأول ساعدهم على إقامة الكرنفال الثاني وزيادة الأنشطة فيه.

كما أوضح الشمري أن سبب فتح المجال للجميع بالحضور هو خدمة لأبناء الحي بالأخص، ولأولياء الأمور والطلاب، ولأصدقائهم وأقربائهم.

من جانبه، اعتبر “سميح عبد الهادي” رئيس قسم النشاط في مدارس العليا الأهلية، في تصريحاتٍ خاصة، أن الكرنفال الثاني هو يوم للأسرة، حيث يقام -في الوقت نفسه- في قسم البنات، والسبب يعود إلى تخصيصهم ليومٍ واحد، لأن المدرسة تعتبر البيت الثاني للطالب، لافتًا إلى أن الكرنفال يجد فيه الطالب احتياجه، وذلك بعد تعدّد أنواع الأنشطة الموجودة.