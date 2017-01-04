أنشيلوتي: ما فعله كونتي لا يُصدق!

المواطن ـ نت

وجّه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونخ الألماني، كلمات الإشادة والمديح إلى مواطنه أنطونيو كونتي، الذي يحقق نتائج رائعة مع فريق تشيلسي الإنجليزي، وتمكن من إعادته لمكانته المعهودة.

وفاز المدرب أنطونيو كونتي مع تشيلسي في 13 مباراة على التوالي في الدوري الإنجليزي، معادلًا رقم آرسنال من حيث عدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد.

ويحتل تشيلسي المركز الأول في الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما سيكون قادرًا على توسيع الفارق مع مطارديه في حال فوزه على توتنهام.

وقال المدرب كارلو أنشيلوتي: “ما يقوم به كونتي في تشيلسي غير عاديٍّ، أنطونيو لديه العزيمة والأفكار والشخصية والخبرة، هو ناضج كمدرب وأنا سعيد جدًا بكل ما يفعله”.