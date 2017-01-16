أهالي “الويد” بالعرضيات: “ثانوية وحيدة” بددت أحلام بناتنا في التعليم

المواطن – عبدالله النخالي – العرضيات

طالب أهالي مركز الويد بمحافظة العرضيات بافتتاح مدرسة ثانوية أخرى حيث لا توجد سوى مدرسة ثانوية وحيدة في قرن قريش تدرس بها جميع الطالبات من جميع قرى المركز والذي تتبعه العديد من القرى في السهل والجبل.

وذكر العديد من أولياء أمور الطالبات أن وجود ثانوية وحيدة مقارنة بأعداد السكان في مركز الويد والبالغ عددهم أكثر من 16 ألف نسمة أمر مجحف في حق الطالبات، فمن المهم توفير بيئة مناسبة للتعليم بدلًا من تكديس عدد كبير من الطالبات في مدرسة واحدة.

وأضاف آخرون أن بُعد المسافة بين بعض القرى والثانوية الوحيدة بدد أحلام بناتهم في إكمال تعليمهن ، واكتفى بعضهن بشهادة المرحلة المتوسطة نظرًا لبعد المسافة ، وخطورة وصعوبة الطريق المؤدي للمدرسة حيث إن بعض الطالبات يسكْنَّ في أماكن جبلية ويصعب عليهن قطع كل هذه المسافة يوميًا.

وأجمع الكثير من أهالي مركز الويد على أن الدولة – أدام الله عزها – حرصت على تذليل كل الصعاب من أجل تعليم أبنائها وبناتها لأنها تعلم دورهم الكبير في تنمية هذا الوطن المعطاء ، آملين من أصحاب الشأن في إدارة التعليم بالقنفذة النظر في معاناة الطالبات وافتتاح مدرسة ثانوية بالتنسيق مع وزارة التعليم لتحظى جميع الطالبات بإكمال تعليمهن بكل يسرٍ وسهولة.