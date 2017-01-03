أهالي جفناء بعد إغلاق مركزهم الصحي: أين نذهب وفينا المريض والضعيف؟!

المواطن – الدوادمي

ناشد أهالي مركز جفناء التابع لمحافظة الدوادمي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة النظر في قرار إيقاف المركز الصحي مطالبين بسرعة التوجيه بإلغاء القرار الصادر بحق مركزهم الصحي وتسليم المبنى لمالكه.

وقال الأهالي في خطاب تلقت “المواطن” نسخة منه إن مركز جفناء من المراكز المأهولة بالسكان وأن مركزهم الصحي اعتمد في العام قبل الماضي وتم الإعلان عن استئجار مبنى للمركز الصحي وتم بحمد الله استئجار المبنى ؛ إلا أنه لم يتم تجهيزه طبياً خلال الفترة الماضية وتمت مراجعة الشؤون الصحية بالرياض عدة مرات لكن لم يتم تجهيزه وخلال الأسبوع الماضي تفاجأ الأهالي بصدور خطاب مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالرياض للشؤون الإدارية والمالية يفيد بتسليم المبنى لصاحبه وإيقاف المركز الصحي .

وقال رئيس مركز جفناء عبد العزيز بن مناجاء إن الأهالي بحاجة ماسة للمركز الصحي وأنه تم اعتماد مركز جفناء الصحي من قبل وزارة الصحة وإدارة التخطيط التي ارتأت حاجة الأهالي الماسة للمركز الصحي وبناء عليه تم اعتماده في ميزانية العام قبل الماضي مطالباً جهة الاختصاص بسرعة تجهيزه لخدمة الأهالي .

وأوضح المواطن عبد المحسن بن غايب العضياني لـ”المواطن” أن المركز الصحي يخدم أهالي جفناء حيث منهم كبير السن الذي على دراجته ومنهم من هو مصاب بأمراض العصر السكر والضغط مما يحتم عليه المراجعة المستمرة للمستشفى وخاصة في قياس الضغط والسكر وأن خطاب إيقاف المركز الصحي أصابهم بشيء من الإحباط لا سيما أننا استبشرنا خيراً بعد موافقة الوزارة على اعتماده واستئجار المبنى .

أما المواطن فهد العتيبي فأكد لـ”المواطن” أن الأهالي منهم من هو كبير السن ومنهم من هي أرملة ومنهم من هو يتيم لا يستطيع الذهاب لأقرب مستشفى حيث يبعد قرابة 50 كيلومتراً ومنهم من ابنه مرابط على الحدود الجنوبية فمن يخدم هؤلاء؟

أما المواطن خالد العتيبي صاحب المبنى المستأجر وصف خطاب وزارة الصحة ممثلة بالشؤون الصحية بالرياض بالمجانب للصواب وغير المدروس وقال إن الأهالي أصابهم الإحباط أثناء سماعهم لخبر الإيقاف علماً بأنه تم الإعلان عن استئجار مبنى للمركز الصحي بجفناء في عام 1436هـ وفق شروط معينة وكنت من ضمن المتقدمين بمنزلي حيث طلبت مني وزارة الصحة إجراء تعديلات كبيرة كلفتني مبالغ طائلة وبحمد الله تم التعديل وتنفيذ كافة الطلبات وفق الشروط ووفق شروط السلامة متفائلاً بإيجار منزلي سنوات طويلة لتعويضي فيما تكلفت به، علماً بأنني أخليت أسرتي منه وتم استلامه إلا أنني تفاجأت الأسبوع قبل الماضي بإفادتي بعدم تجديد الإيجار بسبب خطاب مدير عام الشؤون الصحية بالرياض للشؤون المالية والإدارية ، مبيناً أنه سيلجأ إلى ديوان المظالم لإنصافه وإلغاء قرار وزارة الصحة.

وأكد العتيبي أن سياسة الباب المفتوح في وزارة الصحة مغلقة وهذا مخالف لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ وأنه حاول مقابلة مدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور ناصر الدوسري أكثر من مرة إلا أنه يتعذر مقابلته بحجة وجوده في اجتماع كان آخرها صباح أمس الاثنين، كما تعذرت مقابلة نائب الوزير الدكتور فهد الجلاجل بسبب اجتماعه أيضاً .