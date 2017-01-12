أهالي ومسؤولو محايل: زيارة أمير عسير فاتحة خير وعطاء

المواطن- حسان الصالحي – عسير

عبّر محافظ محايل، محمد بن سعود المتحمي، ومدير التعليم، منصور بن عبدالله آل شريم ومديرو الإدارات الحكومية والأهالي ورجال الأعمال بمحايل عسير، عن فرحتهم بنجاح زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للمحافظة يوم أمس الأربعاء، وذلك بالعرضة الجنوبية على المسرح الروماني بحديقة الملك سلمان الجديدة.

فرحة المسؤولين والأهالي بالمحافظة كانت غامرة، عقب مغادرة سمو أمير المنطقة، لا سيما وأنّ زيارته الميمونة، كانت زيارة خير وعطاء؛ وذلك بعد تدشينه عدد من المشاريع البلدية والصحية والتعليمية بملايين الريالات والتي تصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن، بتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

وكان أمير منطقة عسير، قام صباح أمس بجولاتٍ تفقديّة على محافظات تهامة عسير، بناءً على توجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للالتقاء بالمواطنين في مدنهم وتلمس احتياجاتهم.

وحظيت المحافظات بتهامة عسير بمشاريع جبّارة، منها ما تم تنفيذه ومنها الجاري تنفيذه، وهي الزيارة التي اعتبرها المواطنون زيارة خير عليهم.



