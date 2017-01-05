أهلاوي سابق يُدعم صفوف الوحدة

المواطن ـمحمد سلام



أعلنت إدارة نادي الوحدة عن ثاني صفقات ميركاتو الشتاء، حيث تعاقدت مع المدافع المصري شريف حازم، لاعب الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وجاء التعاقد بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة هشام مرسي، خلال فترة المعسكر الإعدادي للفرسان في مصر.

هذا وكان الوحدة قد تعاقد مع الغاني طارق جبرين، لاعب وسط الإسماعيلي، لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، والدخول بشكل أقوى في الدور الثاني من دوري جميل.

تجدر الإشارة إلى أن المدافع شريف حازم سبق له اللعب في أندية الأهلي وإنبي وبتروجيت وسموحة، وأخيرًا الإسماعيلي الذي وافق على إعارته إلى الفريق الوحداوي.