أهلاوي يكشف حقيقة الخلافات مع المرزوقي!

المواطن ـ محمد سلام

حرص عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي لكرة القدم السابق، مروان دفتردار، على توضيح الصورة أمام الرأي العام الأهلاوي فيما يخص وجود خلافات شخصية مع رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وغرد دفتردار: “نظراً لتواجدي حالياً خارج المملكة ولكوني تلقيت اتصالات عديدة من الإخوة الإعلاميين واستفساراتهم عن ما أشيع عن وجود خلافات شخصية بيني وبين رئيس النادي أخي أحمد المرزوقي حول آلية العمل داخل نادينا الغالي”.

وأضاف: “فكل ما أشيع عن ذلك عار من الصحة ولا كلام بعد كلام رئيس النادي”، مختتماً بقوله: “ولا أقول سوى ما قال ربنا عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)”.