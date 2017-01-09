أهلاوي يُفجر أزمة مع جماهير الاتحاد!

المواطن ـ محمد سلام

أبدت جماهير نادي الاتحاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استياءها الشديد من المحامي فهد بارباع، مدير لجنة الاحتراف السابق في النادي الأهلي، وذلك على خلفية قيامه بنشر خطاب نادي داليان الصيني، المتضمن رغبة في ضم نجم الفريق الاتحادي والمنتخب السعودي فهد المولد.

وأكد الاتحاديون أن هذا شأن خاص للاعب ولنادي الاتحاد، وليس من حق بارباع الحديث عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين المحامي الأهلاوي بمحاولة التأثير على تركيز المولد مع العميد، لا سيما وأنه يقدم موسماً مميزاً حتى الآن مع الفريق، ويعتبر من أهم الأوراق الرابحة.

وكان بارباع قد نشر تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، وقال: “في لاعب محترف من الأندية الغربية وصل له عرض من الصين ضعف عقده الحالي وناديه يحصل على ما يقارب ١٠ مليون دولار أتمنى عدم الرفض”.

وأضاف: “التوضيح للبعض لست وسيط لاعبين لأي لاعب حالياً والعرض ليس لي فيه أي منفعة فهو من نادي صيني لنادي ولاعب سعودي عن طريق وسيط لاعبين سعودي”.

وبعد أن شكك الكثيرون فيما قاله، نشر بارباع صورة من خطاب النادي الصيني، وقال: “عرض النادي الصيني للاعب السعودي المحترف بأحد أندية الغربية لمن لديه شكوك في تغريدتي يوم أمس”، واتضح من خلال الصورة التي حاول طمسها بارباع أن اللاعب هو فهد المولد بعد ظهور بعض الحروف التي تدل على اسم الاتحاد واسم فهد.

هذا وكان موقع “العربية.نت” قد أكد بالأمس أن فريق داليان الذي يدربه لوبيز كارو، مدرب المنتخب السعودي السابق، تقدم بعرض لضم المولد، لكن إدارة الاتحاد رفضت كافة الإغراءات من أجل الموافقة على بيع اللاعب.