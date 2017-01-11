أوباما في آخر خطاباته: هذا أفضل قرار في حياتي الرئاسية

المواطن – نت

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما، الذى سيسلم السلطة فى 20 يناير الجارى للجمهورى دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية تمكنت من القضاء على مئات الإرهابيين بما فيهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة”.

وأضاف خلال خطابه الأخير كرئيسًا لأمريكا، أن قواتنا والتحالف الدولى سوف يتمكنون من القضاء على تنظيم داعش، ولن يستطيع أحد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع: ” أن ديمقراطيتنا تواجه خطر أفكار المتشددين الإرهابيين، وندعوكم لليقظة وليس الخوف.. لان داعش سيحاول قتل الأبرياء ولكن التنظيم لن يستطيع هزيمة الولايات المتحدة إلا في حال خيانة الدستور الأمريكي.

وعن العنصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قال: أدخلت تعديلات قانونية أسقطت من خلالها التمييز ضد المسلمين الأمريكيين الذين هم أوفياء لوطنهم مثلنا تماما”.