أوباما يطرح “الأفكار المستقبلية” في خطابه الوداعي المُنتظر

المواطن – وكالات

يستعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإلقاء خطابه الوداعي، الأسبوع المقبل، في شيكاغو، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة.

وأوضح أوباما اليوم، الثلاثاء: “سأعود إلى شيكاغو لأودّعكم، وأعبر لكم عن امتناني”.

فيما أكد الرئيس، التي انتهت ولايته، أن خطابه سيكون بمثابة “فرصة لشكركم على الاحتفاء بالتغيير إلى الأفضل الذي حققتوه لهذا البلد، خلال الأعوام الـ 8 الماضية، وطرح بعض الأفكار حول مستقبلنا”.

وكتب أوباما، في وقتٍ سابق، تغريدة من هاواي: “أكبر شرف لي أن أكون رئيسًا لكم، وكمواطن، سأكون إلى جانبكم”.