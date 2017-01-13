أوباما يمنح بايدن أعلى «وسام مدني» في أميركا

المواطن- نت

فاجأ الرئيس الأميركي باراك أوباما نائبه جوزيف بايدن، بمنحه أعلى وسام مدني في البلاد خلال حفل أقيم في البيت الأبيض أمس، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال بايدن بعينين دامعتين بعد أن وضع أوباما وسام الحرية الرئاسي حول عنقه: “لم تكن لدي أدنى فكرة عن ذلك”.

وحصل بايدن على الوسام بـ “امتياز”، وهو مستوى شرفي إضافي لم يمنح من قبل إلا لثلاثة أشخاص هم البابا يوحنا بولس الثاني، والرئيس رونالد ريغان، والجنرال كولن باول.

وقدم أوباما بايدن على أنه “أفضل نائب رئيس في تاريخ أمريكا”.

وأضاف أوباما: “لقد كان رجلاً غير عادي ولديه مشوار مهني غير عادي في الخدمة العامة”، وأثنى عليه لعمله بالنيابة عن الإدارة الأمريكية وكذلك لمؤهلاته الشخصية.

يذكر أن بايدن كان شخصية رئيسية في إدارة أوباما، واضطلع بدور بارز على صعيد السياسة الخارجية، وأطلق مؤخراً جهودا لتمويل أبحاث علاج السرطان بعد وفاة ابنه “بو” بسرطان الدماغ عام 2015.

وأصبح بايدن وأوباما صديقين مقربين خلال عملهما معاً على مدى 8 سنوات.