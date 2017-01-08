أوزيل: بقائي في آرسنال مشروط!

المواطن ـ القاهرة

تعد مسألة تجديد عقود نجوم آرسنال “مسعود أوزيل” و”ألكسيس سانشيز” هي الشغل الشاغل لعشّاق الجانرز في الفترة الحالية.

صانع الألعاب الألماني والجناح التشيلي هما الأبرز في تشكيلة الفريق اللندني، ويتبقّى لكلٍ منهما سنة ونصف على نهاية عقد، وهو الأمر الذي لا يجد استحسانًا عند الجماهير.

تحدّث أوزيل عن مسألة تجديده لعقده، وأكد أنه يود البقاء مع المدفعجية بشرطٍ وحيد، وقال: “أنا سعيد جدًا في آرسنال، وأود توقيع عقد جديد مع الفريق”.

وأضاف: “الجماهير تريد بقائي، والأمور بيد الإدارة الآن، الكل يعلم أني أثق بالسيد آرسين فينجر كثيرًا، فهو من جلبني من ريال مدريد، وأريد أن أعلم وجهته في المستقبل، وبقائي في آرسنال مشروط ببقاء السيد فينجر مع الفريق”.