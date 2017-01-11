أول رد من الإمارات على إصابة سفيرها في أفغانستان

المواطن - وكالات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع الاعتداء الإرهابي الآثم على دار الضيافة لوالي قندهار الذي نجم عنه إصابة السفير الإماراتي لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته.

وأوضحت أنها تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالإمارات والحكومة الأفغانية بمتابعة تطورات هذا الاعتداء الإرهابي.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إلى أن زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار كانت في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات بحضور والي قندهار علاوة على وضعه حجر الأساس أيضا لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.