أول صورة متداولة للمشتبه به في مجزرة إسطنبول

المواطن – نت

توصلت الشرطة التركية لهوية المشتبه به في تنفيذ هجوم إسطنبول الدامي ليلة رأس السنة.

ونشرت الشرطة التركية أول صورة للمشتبه به الرئيس في الهجوم في إسطنبول خلال الاحتفال ببداية العام الجديد.

وقالت إن الرجل، الذي لم يعرف اسمه حتى الآن ربما يكون من تركستان الشرقية أو أفغانستان أو الشيشان.

وبثت اللقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة داخل الملهى لحظة بدء المسلح في إطلاق النار على المحتفلين من بندقية كلاشينكوف في مذبحة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة؛ ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً، بينهم 7 سعوديين وجنسيات عربية أخرى.

وقالت الشرطة إن اللقطات تم التقاطها في مدخل الملهى.