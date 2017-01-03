إجلاء 400 شخص في مدينة فالباريسو التشيلية جراء الحرائق

المواطن – نت

تسبب حريق في مدينة فالباريسو الساحلية بتشيلي الليلة الماضية بإجلاء 400 شخص وحرق ما لا يقل عن 100 منزل.

وأوضح وزير الداخلية التشيلي محمود علوي في تصريحات لوسائل الإعلام أن 19 شخصاً أصيبوا بإصابات طفيفة بينهم 16 يعانون من مشكلات في التنفس، مضيفاً أن الكهرباء انقطعت عن 47 ألف عميل بالمنطقة لكنها عادت إلى الجميع باستثناء 350.

وأفادت الحكومة التشيلية بأن العشرات من فرق الدفاع المدني من فالباريسو والبلديات المجاورة شاركت في إخماد الحريق، مبينةً أنها أرسلت مجموعة من المحققين لتحديد أسبابه.

وأضافت أن الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة ساعدتا في انتشار الحريق.