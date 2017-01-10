إدارة الاتحاد تُعلن نتائج اجتماع إسبانيا

المواطن ـ محمد سلام

أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانًا صحفيًا تضمّن نتائج الاجتماع الذي حدث في إسبانيا مع المحامي الخاص بالاتحاد “خوان كريسبو”، حيث أكّدت -من خلال البيان- أنها قامت بتشكيل لجنة لحصر الديون الخارجية على النادي، وذك لضمان عدم تعرّض الاتحاد لأي عقوبات في المستقبل.

وذكرت أنها قامت -عبر رئيس النادي “حاتم باعشن”- بالاجتماع مع المحامي “خوان كريسبو”، في إسبانيا، من أجل الوقوف على مستجدّات قضية اللاعب مانسو التي تسبّبت في خصم 3 نقاط من رصيد الفريق بالدوري، كما أوضحت أنه تمّت العديد من المخاطبات لاستعادة النقاط الثلاث.

وكذلك، أشارت إلى أن الاتحاد ينتظر الحكم في قضية اللاعب “سعيد المولد”، وأن المحامي الإسباني شدّد على انتهاء مرحلة الدراسة والتحقيق للقضية، وأن النادي في انتظار تحديد الموعد النهائي للنطق بالحكم.