إدارة الاتحاد: سددنا مبالغ خارجية.. وهذه حقيقة العرض الصيني!

المواطن ـ محمد سلام

أصدرت إدارة نادي الاتحاد بياناً صحفياً أكدت من خلاله أنها قامت بتحويل مبالغ مالية إلى مدرب الفريق السابق لازلو بولوني، والمحترف البرازيلي دييجو دي سوزا، بالإضافة إلى 3 دفعات أخرى، وذلك في سبيل إنهاء أزمة ديون النادي الخارجية.

وأكدت أنه لا توجد أي عروض رسمية من الصين لضم نجم الفريق فهد المولد، مستغربة من تسريب بعض الخطابات التي تشير إلى عرض لضم اللاعب.

وأوضحت أن المولد يتواجد مع المنتخب السعودي في الإمارات، مطالبة الجماهير الاتحادية بأخذ المعلومة الرسمية من المركز الإعلامي للنادي.