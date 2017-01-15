إدارة الهلال توافق على رحيل “الزلزال”.. وتترقب موقف خريبين!

المواطن ـ محمد سلام

وافقت إدارة نادي الهلال على عرض نادي العين الإماراتي لاستعارة المهاجم، ناصر الشمراني، لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة “ufm” الرياضية.

وأوضحت أن الإدارة الهلالية ما تزال تنتظر رد نادي الظفرة الإماراتي بشأن استعارة المهاجم السوري عمر خريبين، وقالت في تغريدةٍ عبر الحساب الرسمي على موقع (تويتر): “ إدارة الهلال توافق على عرض العين لإعارة المهاجم ناصر الشمراني لـ 6 أشهر، وتنتظر ردّ الظفرة على عرض استعارة السوري عمر خريبين”.

وكان الشمراني قد طلب من ناديه الرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم اعتماد المدرب رامون دياز عليه بشكلٍ أساسي في غالبية المباريات.