إدانات عربية ودولية واسعة لهجوم قندهار

المواطن – الرياض

لا زالت الإداناتُ الدولية الواسعة تتوالى حول عملية التفجير الإرهابي، الذي وقع في مدينة قندهار الأفغانية أمس وأسفر عن مقتل العشرات بينهم 5 من رعايا دولة الإمارات الشقيقة.

وعبَّرت العديد من الدول العربية والإسلامية عن عزمها مواصلة التصدي للإرهاب، مؤكدة أن تفجير قندهار لن يثني العزيمة العربية والإسلامية على مواجهة الإرهاب أياً كان مصدره.

وكانت الإمارات قد أعلنت الحداد رسمياً لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 5 من دبلوماسييها العاملين في قندهار وإصابة سفيرها لدى أفغانستان.

وكانت مدينة قندهار قد شهدت تفجيراً انتحارياً ضمن سلسة تفجيرات إرهابية ضربت العاصمة الأفغانية كابول ومدناً أخرى.

ووقع هجوم قندهار بالتزامن مع هجمات أخرى قُتل وأصيب فيها العشرات في هلمند وفي العاصمة كابول، حيث فجر انتحاريان نفسيهما أثناء خروج موظفين من مكاتب البرلمان؛ ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.

وتعتبر مدينة قندهار -الواقعة جنوب البلاد- أكثر مدن أفغانستان سكاناً، بعد كابل وهراة، وعدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة.

يُذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة سلسلةً من المشاريع التنموية في عدد من الدول العربية وفي أفغانستان وباكستان.