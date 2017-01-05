واستندت وزارة الخارجية الأمريكية في اعتبار حمزة بن لادن “إرهابيًا دوليًا” إلى أن القاعدة أعلنت في أغسطس 2015 أن الشاب انتمى للتنظيم، قبل أن يهدد بنفسه الولايات المتحدة ومواطنيها في رسالة صوتية بثت في يوليو، وفق بيان للخارجية.

وتستدعي الآلية الإدارية الأمريكية في حال مماثلة فرض “عقوبات” مالية وقانونية على مواطنين أجانب “تبين أنهم نفذوا أعمالًا إرهابية أو يستعدون للقيام بذلك”.