إصابة 7 طالبات وسائق في حادثٍ مروري بـ #صبيا

المواطن- خالد الأحمد- جازان

أصيبت 7 طالبات ظهر اليوم، الإثنين، إثر وقوع حادث مروري بعد مغادرتهن من المدرسة إلى منازلهن في سيارة نقل خاصة في الطريق العام، في محافظة صبيا، وتم نقلهن إلى مستشفى صبيا العام للكشف عليهن، حيث غادرت 5 منهن المستشفى بعد الكشف والاطمئنان عليهن، بينما هناك طالبتان منوّمتان في المستشفى من أجل متابعة حالتهن الصحية، حيث أصيبت إحداهن بكسرٍ في الفخذ.

وأفاد الطبيب المعالج بأن وضع الطالبتين الصحي مستقر.

وباشر الحادث فور تلقّي البلاغ من إدارة التعليم رئيس قسم الأمن والسلامة المدرسية، ومساعدة مدير الأمن والسلامة لمدارس البنات، ورئيسة الأمن والسلامة في مكتب تعليم صبيا، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة المصابين في الحادث، وتقديم المساعدة اللازمة.

واطمأنت مديرة مكتب تعليم صبيا للبنات، حنان بنت علي الحازمي، على المصابات، ونقلت لهن تحيات مدير التعليم، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والمساعدة للشؤون التعليمية، ليلى بنت قاسم الشماخي، وأمنياتهم الصادقة لهن بالسلامة.