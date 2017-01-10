إعفاء آل درهم بناءً على طلبه لظروفه الخاصة

إعفاء آل درهم بناءً على طلبه لظروفه الخاصة

2017/01/10
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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فيصل بن خالد
المواطن _ سعيد مشهور

علمت “المواطن” عن تقديم وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية في إمارة منطقة عسير “حمد بن هادي آل درهم” طلب إنهاء تكليفه إلى الأمير “فيصل بن خالد بن عبد العزيز” أمير منطقة عسير، وذلك لظروفة الخاصة، حيث تم قبولها من أمير منطقة عسير، وشكره على ما قدّمه من جهودٍ خلال فترة تكليفه، وعودته للعمل في أمانة المنطقة.
يعد آل درهم من الكفاءات المميّزة في أمانة منطقة عسير، وساهم في أثناء تولّيه لبلدية محافظة محايل عسير في نقلةٍ نوعية للمحافظة، وتنفيذ العديد من المشاريع، والحدائق، والمشاريع الخدمية المختلفة.


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