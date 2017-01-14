إعلاميون يزورون المجمعة ويطّلعون على المحافظة التراثية والتنموية

المواطن - المجمعة

زار وفد ملتقى الإعلاميين بالرياض “إعلاميون “، برئاسة عبد العزيز بن فهد العيد، رئيس الملتقى والمشرف العام على القناة الثقافية، يوم الخميس الماضي، محافظة المجمعة، ضمن برنامج الزيارات التي يقوم بها “إعلاميون” لمناطق ومحافظات المملكة.

واستهل وفد “إعلاميون” زيارتهم للمحافظة بلقاء محافظ المجمعة، الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل آل سعود، في مقر المحافظة، وبحضور وكيل المحافظة الدكتور عناد العجرفي.

وأشاد محافظ المجمعة، خلال استقباله أعضاء ملتقى “إعلاميون”، بمبادرتهم لزيارة محافظات المملكة، قائلًا: “أنا سعيد جدًا بزيارتكم لمحافظة المجمعة، فأنتم نموذج مشرّف للإعلامي الوطني الصادق، وحسب ما عرفت من الإخوان، فإن هذه الزيارة تأتي ضمن مبادرتكم لزيارة محافظات المملكة، وهذا أمر يدعو للفخر بكم، ويدل على حسّكم الإعلامي الوطني الكبير، وأتمنّى أن يقتدي بكم بقية الإخوة الإعلاميين”.

وبيّن محافظ المجمعة، خلال اللقاء، أهمية ودور الإعلام في تنمية المجتمعات، مشيدًا بجهود رجال الإعلام بالمحافظة، ومرحّبًا، في الوقت نفسه، بهذه الزيارة التي تمنّى أن تكون ذات فائدة للمحافظة، ويتم نقل ما توصّلت له محافظة المجمعة من تنميةٍ وازدهار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود: “أتمنّى أن تكون زيارتكم لمحافظة المجمعة موفّقة من خلال وقوفكم بأنفسكم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من جهودٍ كبيرة وحثيثة في المحافظة كغيرها من مناطق ومحافظات المملكة خدمةً للوطن والمواطن”.

ومن جهته، ألقى رئيس ملتقى “إعلاميون” والمشرف العام على القناة الثقافية، عبد العزيز العيد، خلال اللقاء، كلمةً أعرب فيها، باسمه وبالنيابة عن زملائه أعضاء الملتقى، عن شكرهم لمحافظ المجمعة على ما وجدوه من حسن الاستقبال.

وأشاد رئيس ملتقى “إعلاميون”، خلال كلمته، بالتطوّر الذي تشهده محافظة المجمعة في مختلف المجالات، واستطرد: “وخير دليل على هذا التطوّر الفريد، أن المجمعة باتت تسمّى بـ (مدينة المستقبل)، واسمح لي، يا سمو الأمير أن نقدّم لكم في (إعلاميون) العضوية الشرفية للملتقى”.

وأثنى رئيس “إعلاميون” على حديث محافظ المجمعة بأن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات المُجدولة للملتقى لعدة محافظات ضمن مبادراته ومسؤوليته الاجتماعية، مؤكدًا على أن الملتقى سيبذل جميع السبل للتعاون المثمر -بإذن الله- مع إعلاميّي المحافظة.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس ملتقى “إعلاميون”، سعد الجريس مستشار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضو الملتقى، والدكتور علي الضميان نائب رئيس الملتقى درعًا تذكاريًا للأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل آل سعود محافظ المجمعة.

وبعد ذلك، زار وفد ملتقى “إعلاميون” جامعة المجمعة، حيث كان في استقبالهم مدير جامعة المجمعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، وبعد استراحةٍ قصيرة، تجوّل الوفد في بعض مرافق الجامعة.

وشملت جولة “إعلاميون” في جامعة المجمعة زيارة الخدمات الطبية المتنقّلة، والاستماع إلى أهم ما تقدّمه هذه العربة من خدمات للمجتمع، بوابة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة المتنقّلة، حيث اطّلعوا من خلالها على نبذة تعريفية عن المشروع وفكرته، وبعض معامل الكليات التي شملت كلية الطب ومعامل كلية العلوم الطبية التطبيقية.

وبعد نهاية الجولة، توجّه وفد “إعلاميون”، بمعيّة مدير جامعة المجمعة، إلى قاعة المسرح لتشريف حفل الجامعة المُعَد لهذه المناسبة الذي بدأ بعرضٍ مرئي عن الجامعة، ثم عرض لبعض نماذج الإنتاج الإعلامي المتنوعة للجامعة، ومنها فيلم “شهيد الوطن”.

وألقى مدير جامعة المجمعة كلمةً رحّب فيها برئيس وأعضاء ملتقى الإعلاميين بالرياض “إعلاميون”، وشكرهم على تشريفهم الجامعة، مثمنًا لهم هذه الزيارة التي تعد من الزيارات الهامة للجامعة لما للإعلام من دورٍ مهمٍ، وحيوي، وفعّال في العديد من المجالات.

وأثنى مدير جامعة المجمعة على ما وجده من وفد “إعلاميون” لمد جسور التعاون مع الجامعة فيما يخدمها إعلاميًا، حيث يتمنّى تفعيله بين الجانبين في القريب العاجل، ثم استعرض بعض الإنجازات التي تحقّقت للجامعة، والتي يفخر بها جميع أبنائها، وذكر أن الجامعة -منذ أن كانت حلمًا يراود أبناء المنطقة حتى أصبحت واقعًا ملموسًا- تؤتي ثمارها يانعة لأبناء هذا الوطن الغالي بمساحةٍ جغرافية مترامية الأطراف ما زالت متمسّكة بقيمها ومبادئها.

وبعد ذلك، ألقى رئيس ملتقى “إعلاميون” والمشرف العام على القناة الثقافية، عبد العزيز العيد، كلمةً أعرب فيها عن سروره وإعجابه بما رآه في الجامعة من جهودٍ ومنجزات نوعية ومتميزة في مختلف المجالات، ومشيرًا إلى أن جامعة المجمعة تقدّم نفسها من خلال ذلك بشكلٍ متميز من بين الجامعات.

وأثنى رئيس ملتقى “إعلاميون” على ما شاهده في الجامعة من أعمال، ومنتجات، وجهود إعلامية متميزة على مستوى الجامعات، وأبدى استعداد “إعلاميون” بأن يعقد شراكة مع جامعة المجمعة في السياق الإعلامي، وأن تكون هذه المبادرة من أجل تعزيز التعاون المشترك في المساندة الإعلامية بمختلف أشكالها، سواء داخل الجامعة أو في محافظة المجمعة بشكلٍ عام، من باب المسؤولية الاجتماعية، وطلب من مدير الجامعة تزويد القناة الثقافية ببعض الأفلام التي أنتجتها إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي في الجامعة التي تم عرض شيء منها في أثناء الحفل، وذلك ليتم عرضها عبر القناة الثقافية لما فيها من جودةٍ ومعايشة للمنجزات والهموم الوطنية.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم رئيس وأعضاء ملتقى “إعلاميون” تقديرًا لتشريفهم وحضورهم للجامعة، كما قدّم “إعلاميون” درعًا تذكاريًا لمدير جامعة المجمعة، ثم تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، وعقب ذلك، تناول الجميع وجبة الغداء المُعدّة لهم بمناسبة الزيارة.

وبعد ذلك، زار وفد ملتقى الإعلاميين بالرياض “إعلاميون” الأديب الكبير عبد العزيز الحقيل، كما تجوّل وفد “إعلاميون” داخل مدينة المجمعة، حيث اطّلعوا من خلالها على سد المدينة، ووادي المشقر، والمعالم الأثرية من خلال زيارتهم للقرية التراثية، كما شاهدوا عددًا من المعالم الحضارية في المدينة، ثم توجّه الوفد بعد ذلك لزيارة نادي الفيحاء، حيث اطّلعوا على منشآته، ومشاريعه الاستثمارية، ونشاطاته الرياضية والثقافية، حيث كان في استقبالهم عبد العزيز الشلهوب رئيس النادي، وعدد من منسوبي النادي.

وبعد ذلك، توجّه الوفد لزيارة بعض أعيان محافظة المجمعة، حيث شملت زيارة الأديب والمؤلف الكبير عبد العزيز بن إبراهيم الحقيل، ورئيس لجنة أهالي محافظة المجمعة خالد بن عبد الله الدهش، وحمود بن عبد العزيز المزيني، وخالد بن أحمد الثميري، ثم غادر وفد ملتقى “إعلاميون” محافظة المجمعة بمثل ما استقبل به من حفاوةٍ وتكريم.