إعلان تفاصيل فعاليات المدينة عاصمة للسياحة الإسلامية.. السبت

المواطن – المدينة

تعقد اللجنة المنظمة لمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017 م، السبت المُقبل الموافق 23 ربيع الآخر 1438هـ – 21 يناير 2017 م، برئاسة رئيس الجنة التنفيذية وهيب بن محمد السهلي، وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة، مؤتمراً صحفياً بفندق المريديان في تمام الساعة 9:00 مساءً، يتم خلاله الكشف عن التحضيرات وآخر الاستعدادات التي تمت لهذه الاحتفالية وتسليط الضوء حول البرامج ورزنامة الفعاليات خلال هذا الحدث الأبرز، الذي ستشهده المدينة المنورة طيلة العام الجاري 2017 م.

ووجهت الدعوة للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لإطلاعهم على مختلف الجوانب المتعلقة بالمناسبة.