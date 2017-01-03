إعلان في الصحف.. إسرائيل تطلب “جاسوسات” للعمل!

المواطن – وكالات

قالت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، عبر الصحف الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، إنها تبحث للموساد عن فتيات إسرائيليات لتجنيدهن.

وبحسب الإعلان، مطلوب نساء “ذوات شخصية مميّزة” لوظيفة ضابطة جمع معلومات، وهي الوظيفة الأعلى مرتبة في الجهاز، وتدعى باللغة العامية وظيفة “تجسّس”.

وجاء في الإعلان أيضًا: “لا يهمنا ماذا فعلتِ، إنما مَن أنتِ”، بهدف التشديد على أن التجربة ليست مطلوبة لعمل من هذا النوع، بل الشخصية”، كما ورد أيضًا في وصف الوظيفة “إذا كنتِ صاحبة شخصية وقدرة، فتكتسبين الخبرة الأخرى لدينا”.