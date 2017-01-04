إلتون: سعيد بالعودة للسعودية.. وشكرًا لهؤلاء

المواطن ـمحمد سلام
قدّم اللاعب البرازيلي إلتون خوزيه شكره إلى المدرب البرازيلي أنجوس، وإلى إدارة نادي القادسية التي أتاحت له فرصة العودة إلى الدوري السعودي، حيث أبدى سعادته البالغة بالتوقيع للفريق القدساوي.
ونشر إلتون تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “سعيد للغاية بعودتي إلى السعودية، شكرًا للمدرب أنجوس الذي وثق في قدراتي، شكرًا لجماهير القادسية، شكرًا للجميع ولله”.
جدير بالذكر، أن إلتون دافع عن نادي الفتح منذ عام 2011 وحتى نهاية الموسم الماضي، حينما اختلف مع إدارة النموذجي حول مستحقاته المالية، ما دعاه إلى رفض البقاء في النادي والتخلف عن معسكر الفريق الأول في فترة الاستعدادات الصيفية، كما أن للاعب تجربة سابقة مع نادي النصر.