إماراتي لـ”مهاجم الهلال”: الوعد أبو ظبي!

المواطن ـ محمد سلام

تسبّب لاعب الوحدة الإماراتي، حمدان الكمالي، في زيادة حالة الجدل وعدم اتّضاح الرؤية بشأن مستقبل مهاجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، ناصر الشمراني، الذي طلب من ناديه الرحيل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب عدم اعتماد المدرب رامون دياز عليه بشكلٍ أساسي في غالبية المباريات.

ونشر اللاعب الإماراتي صورةً من خلال حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”، وعلّق الكمالي على الصورة بقوله: “الحب ناصر الشمراني، الله يوفقك أخوي، الوعد في أبو ظبي”.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي العين الإماراتي يريد ضم الشمراني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، فيما فتحت تغريدة الكمالي الباب أمام إمكانية انضمام “الزلزال” إلى صفوف فريق الوحدة، وربما كان مقصد اللاعب الإماراتي من عبارة “الوعد أبو ظبي” هي مباراة السعودية والإمارات، في الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهّلة إلى كأس العالم، التي ستقام شهر مارس المقبل.