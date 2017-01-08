إمارة جازان تنعى مبارك السبيعي محافظ الحرث سابقاً

المواطن – جازان

نَعت إمارة منطقة جازان، مبارك بن سحمان السبيعي محافظ “الحرث” سابقاً، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس مع زوجته في حادث مروري على طريق الرين، بعد مسيرة وظيفية حافلة بالإخلاص والعطاء في خدمة دينه ووطنه.

وأعربت الإمارة، عبر متحدثها الرسمي علي بن موسى زعلة، عن خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأسرة الفقيدين في مصابهم الجَلل، مع دعوات الجميع بأن يتغمدهما الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.