إنتل تطور مودم 5G بسرعة تحميل تصل لـ5 جيجا

المواطن – نت

كشفت شركة “إنتل” أنها حالياً في مرحلة التطوير المتقدم لمودم 5G، الذي سيجعله جاهزاً للاختبار خلال النصف الثاني من هذا العام، موضحة أنه يمكنه تحميل الملفات بسرعة 5 جيجا بايت/الثانية، وهو ما يعتبر سريعاً للغاية، فيمكن على سبيل المثال تحميل فيلم بمساحة 50 جيجا بايت في 80 ثانية فقط.

واعتمدت إنتل على العديد من التقنيات، مثل تجميع عرض النطاق الترددي وتقنية MIMO وقناة ترميز متقدمة، وهي مصممة للعمل مع البنية التحتية لشبكات 4G الحالية وبناء شبكات 5G.

ويتم حالياً بناء شبكات 5G بالفعل من قبل شبكات الاتصالات الأمريكية، حيث نشرت شركة “فرايزون” معدات 5G لتوفير خدمات الجيل الخامس في عشر مدن، في حين أن شركة AT&T توفر إشارة 5G ثابتة لبث خدمة DirecTV الآن، بينما تخطط شركة T-Mobile للدخول إلى هذا المجال بحلول 2020.

كذلك في أجزاء أخرى من العالم مثل كوريا الجنوبية، فإن سامسونج وشركة الاتصالات الكورية تخططان لتوفير شبكات الجيل الخامس خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018.