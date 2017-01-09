إنقاذ حياة 712 مريضاً الشهر الماضي عبر برنامج “إحالتي”

المواطن – الرياض

ساهم برنامج إحالتي بالصحة خلال الشهر الماضي في إنقاذ حياة (712) مريضاً راجعوا أقسام الطوارئ بعددٍ من مناطق المملكة حيث قدمت الطواقم الطبية للحالات الحرجة خدمات طبية تخصصية ساهمت في إنقاذ حياتهم.

كما قدمت الطواقم الطبية خدماتها التخصصية للعديد من الحالات الطارئة التي أدخلت لأقسام الطوارئ في نفس الفترة والبالغ عددها 6391 ، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4609 حالات ، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها للعيادات الخارجية 14355 حالة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام.

وتأتي هذه الجهود تواصلاً لتوفير الخدمات العلاجية التخصصية بين المناطق حيث تمكن البرنامج من إحالة (712) مريضاً قدمت لهم الخدمات التخصصية عن طريق المستشفيات المرجعية ، فيما أنهت في الوقت ذاته إجراءات نقل26067 مريضاً وذلك خلال نفس الفترة.

وأوضحت الصحة أن البرنامج رصد 14678 حالة تحتاج إلى نقل إلى مستشفيات تخصصية أو مرجعية، كما تم رصد 7872 حالة تحت التصعيد ، كما تم علاج 1406 حالات في نفس المستشفى و1211 حالة على قائمة الانتظار يتم التعامل معها خلال الأيام القادمة وبحسب الحالة.