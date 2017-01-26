إنهاء معاناة 7780 عاملاً تأخرت رواتبهم في #الرياض

المواطن – الرياض

نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 7780 عاملاً يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.

ويعد هذا الرقم كبيراً في عدد العمال ويحتاج إلى جهد كبير ودراسة وتوثيق وتشكيل لجان متعددة المهام وهو ما تم بالفعل.

وبهذه المناسبة أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حفلاً تكريمياً للفريق حضره أعضاء المجلس التنفيذي للأزمات المكون من وكيل خدمة العملاء عدنان النعيم ووكيل التفتيش وتطوير بيئة العمل غازي الشمري، والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية والخدمات المساندة عبدالعزيز الراجح، ومستشار الوزير المشرف على الإدارة العامة القانونية والمتابعة الدكتور عبدالعزيز الفريان، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن سعي الفرع الحثيث للوصول إلى مستويات أعلى من التميز.

وقال الزهراني في كلمة ألقاها في الحفل: “قدّم أعضاء فريق الأزمات عملاً جباراً وجهداً كبيراً لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي”.

من جانبه ثمن أعضاء المجلس التنفيذي للأزمات جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والذي يسعى دائماً لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة.