إيرادات آبل من نظام “iOS” تقترب من التريليون دولار

المواطن – نت

تقترب شركة آبل من الوصول لإيرادات تراكمية تصل لتريليون دولار حققتها عبر منتجات ذات صلة بنظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS، وذلك منذ طرحت الشركة أول جهاز لها من هذا القبيل وهو هاتف آيفون الأصلي في عام 2007.

وبحسب المحلل المالي هوراس ديديو المهتم بتحليل استراتيجة عمل شركة آبل وتوقعاتها المالية، فإن شركة آبل سوف تصل هذا العام إلى تحقيق رقم تريليون دولار من خلال إجمالي مبيعات الشركة من الأجهزة القائمة على نظام آي أو إس مثل آيفون، إلى جانب حصتها من عائدات البرمجيات المباعة ضمن متجر App Store.

ويتوقع المحلل وصول الإيرادات التراكمية لهاتف آيفون، الذي يسميه المنتج الأكثر نجاحاً عبر كل الأزمنة، جنباً إلى جنب مع حواسيب آيباد وآيبود تاتش وساعة آبل الذكية ومنصة آبل تي في التي تستخدم جميعها نظام آي أو إس ما يقرب من 980 مليار دولار بحلول منتصف عام 2017.

ويتماشى ذلك التوقيت مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق ستيف جوبز لأول هاتف آيفون في عام 2007، أضف إلى ذلك 100 مليار دولار من إيرادات خدمات أي أو إس بما في ذلك مبيعات متجر آبل ستور ومشتركي خدمة آبل ميوزك مما يسمح لآبل بتخطي حاجز تريليون دولار من الإيرادات لجميع المنتجات ذات الصلة بنظام آي أو إس.