إيران تحجب وكالة الأنباء السعودية

المواطن - وكالات

أفادت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن وزارة الاتصالات الإيرانية، حجبت موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية من بلدها.

وأوضحت الوكالة، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات الإيرانية، أن سبب الحجب كان بطلب من وزارة الثقافة الإيرانية.

وكان المتحدثُ باسم مجلس الخبراء الإيراني رئيس لجنة التفتيش في مكتب مرشد الثورة، قد حذّر في وقت سابق من المواقع السعودية الناطقة بالفارسية خصوصاً “واس فارسي” و”الإخبارية فارسي” بعدما استطاعت هذه المواقع الوصول للقارئ الفارسي الذي احتكره الإعلام الفارسي لسنين طويلة، حيث صححت واس فارسي الكثير من المغالطات تجاه المملكة وحسّنت الصورة السلبية التي شوهها إعلام النظام الإيراني.