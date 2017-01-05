إيران تخطط للإطاحة بعبدالملك الحوثي وتجهّز مراهقاً خلفاً له

المواطن – نت

كشفت مصادر مطلعة أن إيران تخطط للإطاحة بعبدالملك الحوثي من زعامة مليشيا التمرد في اليمن، وتجهز الابن الأكبر لزعيم المليشيات الحوثية “جبريل عبدالملك الحوثي” لتعيينه خليفةً لوالده في قيادة المجموعات المسلحة التابعة للحركة.

وأوضحت المصادر أن طهران وضعت برنامجاً تدريبياً لجبريل البالغ من العمر 16 عاماً وأرسلته إلى الضاحية الجنوبية بلبنان قبل 7 أشهر ليتدرب على فنون الخطابة والإلقاء؛ كما منحته جواز سفر دبلوماسياً باسم مزور، ويتنقل حالياً بين الضاحية وطهران وقم.

وبيّنت أن تاريخ اختيار جبريل يعود إلى منتصف عام 2013؛ عقب قيام قيادات كبيرة تابعة لحزب الله باختياره من بين مجموعة من المتدربين بصعدة، مشيرةً إلى أنها قامت بعزله وتخصيص حراسة شخصية له من عناصر الحرس الثوري، وفقاً لـ”الوطن”.

وعن سر اختيار إيران لجبريل، لفتت المصادر إلى أن ذلك يعود في الأساس إلى حداثة سنه وقلة معرفته ومن ثم سهولة السيطرة عليه والتحكم فيه، مشددةً على أن هناك فريقاً إعلامياً يقوم حالياً بإعداد مواد فنية مؤثرة لطرحها أمام الرأي لعام لإقناعه باختيار “جبريل”.