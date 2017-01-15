إيران تعدم 20 سجينًا خلال يومين

المواطن - وكالات

أقدمت السلطات الإيرانية اليوم، الأحد، على إعدام 3 سجناء، ليرتفع عدد الذين تم إعدامهم، خلال اليومين الماضيين، إلى 20 أدانهم القضاء بارتكاب جرائم مختلفة من قتل، والإتجار في المخدرات وتعاطيها.

وأعدم السجناء شنقًا في سجون مدن “رجايي”، و”كرمان”، و”کرج”، و”قزوين”.

وأوضح النائب العام في مدينه “قزوين”، في تصريحاتٍ صحفية، أن 2 من المسجونين الذين تم إعدامهم، اليوم، من المُدانين بالاتجار في المخدّرات وتعاطيها.

ولفت إلى أنه تم إعدام شخص آخر في سجن شهاب بمدينة کرمان، ولكن دون توضيح التهمة التي جرى إعدامه بسببها.