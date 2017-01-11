إيرباص تسجل رقماً قياسياً في تسليمات 2016

المواطن – الرياض

أعلنت شركة إيرباص اليوم عن تسجيل رقم قياسي في التسليمات لعام 2016 والذي هو في تزايد مستمر لعامه الــ 14 على التوالي.

وسلمت الشركة في العام المنصرم ـ 688 طائرة لـ 82 عميلاً حول العالم, وتأتي هذه التسليمات بزيادة قدرها 8% عن عام 2015 والبالغ عددها 635 طائرة.

وتضمنت الطائرات المسلمة في عام 2016 عدد 545 طائرة من عائلة الطائرات الأحادية الممر A320، 68 طائرة من تلك العائلة كانت من طراز A320neo (خيار المحرك الجديد) و66 طائرة من عائلة A330 و49 طائرة من عائلة A350XWB (ذات الهيكل العريض) و28 طائرة عملاقة من عائلة A380.

وكانت أكثر من 40% من تسيلمات عائلة الطائرات الأحادية الممر من طراز طائرات إيرباص A321.

هذا وحققت إيرباص مجموع طلبيات بلغ عددها 731 طلبية من قبل 51 عميلاً حول العالم، منهم ثمانية عملاء جدد، وشملت هذه الطلبيات 607 طلبيات لعائلة الطائرات الأحادية الممر و124 طلبية لعائلات الطائرات العريضة الهيكل. وحتى نهاية عام 2016، بلغ عدد الطلبيات المتراكمة 6,874 طلبية بقيمة 1,018 مليار دولار أمريكي حسب قائمة الأسعار المدرجة.

وتعقيباً على هذه النتائج قال فابريس بريجيه رئيس شركة إيرباص:” إن هذه الأرقام تعكس تحقيق إنجازات ملموسة واستعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية. وبهذه المناسبة أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر وأهنئ كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي.”

وأضاف بريجيه: ” إن انتظام أداء سير عملياتنا التشغيلية مصحوباً بوجود طلب سوقي قوي ومتزايد وحريص على أن يتخذ قرارات سليمة عند طلب الطائرات بجميع أحجامها لتناسب الاحتياجات، سيمهد لنا الطريق لخطواتنا القادمة والتي ستتمحور على عدة جوانب أهمها زيادة أعداد التسليمات وتسخير مزايا الرقمية الحديثة وتوسيع محفظة خدماتنا على مستوى العالم”.

ومن أبرز التطورات التي شهدها عام 2016 وصول عدد التسليمات الإجمالية لـ إيرباص منذ انطلاقها إلى 10,000 طائرة، متمثلة بطائرة من طراز A350XWB واختتام أول رحلة اختبارية لطائرة A350-1000. وتسليم طرازات oA320ne (خيار المحرك الجديد) بالإضافة إلى إقلاع أول طائرة إيرباص تُصنع في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت من طراز A321.

ومن أهم أحداث عام 2016، دخول طائرة A330 الإقليمية للخدمة وبدء بناء مركز تسليم طائرات A330 في الصين ودخول طراز A330neo (خيار المحرك الجديد) خطوط التجميع النهائية. واطلاق علامة تجارية جديدة لمقصورة طائرات A330neo وA350XWB تحت مسمى “إيرسبيس من إيرباص “Airspace by Airbus” بالإضافة إلى إطلاق برنامج “Ifly A380” الإلكتروني الذي يمكن المسافرين من حجز رحلاتهم على متن طائرات A380.