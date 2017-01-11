ابنة الشيخ الجيراني تبعث برسالة لخاطفيه!

المواطن – الرياض

قالت ابنة القاضي المختطف الشيخ محمد الجيراني إنها جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية لكي ترى والدها، وستعود إلى جامعتها لإكمال دراستها من دون أن تراه.

وطالبت ابنة الجيراني الخاطفين بإطلاق سراح أبيها ليعود إلى أهله، مشيرة إلى أن الأسرة تعيش مأساة حقيقية على الصعيد العاطفي، نظراً لعدم وجود الأب الذي كان يمثل لها الداعم الحنون كأي أب مخلص لأسرته.

وأردفت ابنة الجيراني: الأمل موجود ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم على جهود رجال الأمن الذين نأمل أن يتمكنوا من إعادته سالماً وتخليصه من أيدي خاطفيه، ونحن لا نفقد الأمل بل الأمل موجود ونسأل الله التوفيق لرجال أمننا، وفقاً لـ”الرياض”.

وتحدثت عن معاناة أسرتها، حيث قالت وللمرة الأولى طفلته التي لم تتجاوز أربع سنوات: “أريد أبي.. أين هو؟”، فيما تلح بشكل مستمر ابنته ذات السبعة أعوام على والدتها مستفسرة عن أبيها وسبب غيابه كل هذه الفترة عنهم.