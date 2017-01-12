اتحادي: شكراً للرجال الأوفياء ولا عزاء لهؤلاء!

المواطن ـ محمد سلام

قدَّم الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، شكره إلى الإدارة الاتحادية الحالية التي تبذل مجهودات كبيرة في سبيل حل أزمة ديون العميد الخارجية، منتقداً الإدارات السابقة التي أغرقت النادي في الديون، وتسببت في أزماته.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أصدرت بياناً صحفياً، أكدت من خلاله أنها قامت بتحويل مبالغ مالية إلى مدرب الفريق السابق لازلو بولوني، والمحترف البرازيلي دييجو دي سوزا، بالإضافة إلى 3 دفعات أخرى، وذلك في سبيل إنهاء أزمة ديون النادي الخارجية.

وعلق عارف على البيان بقوله: “تحرك سريع من رجال الاتحاد في سبيل إنهاء وتسديد ديون واجبة في الفيفا. شكراً للرجال الأوفياء وللإدارة المحترمة ولا عزاء لمن أغرقوه بالديون!”.