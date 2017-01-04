اتحادي: لا تتحدثوا عن ضعف الدكة

المواطن ـمحمد سلام



انتقد الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، الآراء التي خرجت في الساعات الماضية، وقالت إن دكة الفريق الاتحادي ضعيفة، ولا تستطيع تعويض غياب اللاعبين الأساسيين، وذلك عقب تعادل الفريق بالأمس أمام الخليج 1 ـ 1 ضمن الجولة 15 من دوري جميل، مؤكدًا أنه من الطبيعي هبوط مستوى العميد بعد غياب فهد الأنصاري ومحمود كهربا وأحمد العكايشي.

وقال عارف، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ فريق يصل إلى نهائي أول بطولة رسمية وينافس بقوة، بل ويتصدر رغم كل المنغصات التي يتعرض لها وسلب ثلاث نقاط، ومع ذلك يتحدثون عن ضعف الدكة!”.

وأضاف: “ تخيلوا أن يغيب أسامة ونواف وليو وياسر الشهراني عن الهلال.. ومعتز والسومة وتيسير والمؤشر من الأهلي دفعة واحدة.. كيف ستكون حالة الفريقين؟.. دكة!”.