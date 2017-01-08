اتحادي لـ”بارباع”: “سِيبوا اللاعب في حاله”!

المواطن ـ محمد سلام

تسبب مدير الاحتراف السابق بالنادي الأهلي، المحامي فهد بارباع، في حالة كبيرة من الجدل بين الجماهير الرياضية، وخاصة عشاق قطبي جدة الاتحاد والأهلي، وذلك بعد تغريدته التي ذكر من خلالها أن نادياً صينياً تقدم بعرض مُغرٍ للغاية لضم لاعب سعودي في فريق من الأندية الغربية.

وقال بارباع: “في لاعب محترف من الأندية الغربية وصل له عرض من الصين ضعف عقده الحالي وناديه يحصل على ما يقارب ١٠ مليون دولار، أتمنى عدم الرفض”.

وتابع: “التوضيح للبعض لست وسيط لاعبين لأي لاعب حالياً، والعرض ليس لي فيه أي منفعة فهو من نادي صيني لنادي ولاعب سعودي عن طريق وسيط لاعبين سعودي”.

من جانبه، علق مدير المركز الإعلامي السابق لنادي الاتحاد، الكاتب الرياضي جمال عارف، على تغريدات بارباع بقوله: “يا فهد سيبك من هذا التأثير.. أعرف اللاعب وأعرف الوكيل.. سِيبوا اللاعب في حاله.. ترا اللاعب ووكيله عارفين الطبخة”، ليرد بارباع: “أشكرك أستاذ جمال – لا يوجد أي تأثير وإلا كان ذكرت اسم اللاعب والنادي الصيني ويمكن المعلومة اللي عندك مختلفة عن معلومتي”.