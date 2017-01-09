اتحادي لـ”باعشن”: اكشف المتورطين!

المواطن ـ محمد سلام

طالب الكاتب الرياضي جمال عارف، مدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، إدارة العميد برئاسة حاتم باعشن بكشف المتورطين في أزمة الديون التي لاحقت الكيان الاتحادي خلال الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة حتى الآن، رغم كل مجهودات الإدارة الاتحادية لإنهاء تلك الأزمة.

وقال عارف في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “شفنا ديون وكوارث مالية في الاتحاد وتفاعلنا وانتظرنا مؤتمر الرئيس حاتم باعشن لإظهار حقائق المتورطين في الديون وللآن لم يحدث”.

وكانت الإدارة الاتحادية الحالية قد تسلمت مقاليد الأمور بالتكليف لمدة عام، وقامت بعمل كبير لإنهاء أزمات الديون المالية التي يعاني منها العميد، لكن في الأسابيع الماضية تبين أن هناك بعض القضايا لم يتم حلها، مثل قضية المحترف الأرجنتيني مانسو، وهو ما تسبب في خصم 3 نقاط من رصيد الفريق الاتحادي في الدوري.