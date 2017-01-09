اتفاق خليجي على مضاعفة الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية

المواطن – متابعات

اتفق وزراءُ المالية في دول مجلس التعاون الخليجي على مضاعفة قيمة الضريبة المضافة على التبغ والمشروبات الغازية، والتي كان من المقرر أن يتم تطبيقها مطلع يناير الجاري.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي: إن دول المجلس توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تُستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100% تُستوفى حالياً في دولة الإمارات.

وأضاف الخوري، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن دول الخليج بحثت في اجتماعها الأخير مضاعفة الرسوم المقترحة على عدد من السلع المنتقاة، واتفقت على مضاعفة الرسوم التي ستفرضها دول «التعاون» على التبغ من 100% إلى 200% تم الاتفاق عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

يُذكر أن وزارة المالية السعودية قد أعلنت، قبل أيام، أنه لم يتم حتى الآن البدء بتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وقالت الوزارة: إن التاريخ المستهدف لتطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية سيكون في شهر رجب من هذا العام الموافق أبريل 2017.