اجتماع عون والجبير.. الأمور تعود إلى نصابها

المواطن - واس

استقبل الرئيس العماد ميشال عون رئيس جمهورية لبنان، في مقر إقامته بالرياض، اليوم ، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبد العزيز العساف الوزير المرافق.

وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبد الله بخاري، كما عقد الجبير اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية جبران باسيل.

وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية ثامر السبهان، ومدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان المستشار وليد بن عبد الله بخاري.

وعقب الاجتماع، صرّح الجبير لوسائل الإعلام قائلًا: “نرحّب بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية للمملكة التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف قائلًا: “إن اللقاء مع صديقي وزميلي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يأتي بعد جلسة مباحثات رسمية مثمرة عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الرئيس ميشال عون، وسنعمل للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أفضل المستويات الممكنة”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل: “إن العلاقات بين البلدين عادت إلى وضعها الطبيعي، وإن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة أعادت الأمور إلى نصابها على المستويات كافة”.