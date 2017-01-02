احتجاز 10 أشخاص بمصعد عمارة في جدة

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

باشر الهلال الأحمر بمحافظة جدة احتجاز 10 أشخاص بمصعد داخل عمارة بحي المحمدية بجدة دون وقوع وفيات ولله الحمد .

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد باحتجاز عدد من الأشخاص داخل مصعد بحي المحمدية ، وعلى الفور تم توجيه فرقتين ، وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني سعود القرني ، وقد تم إمداد المحتجزين بثلاث أسطوانات أوكسجين حتى وصول شركة ميتسوبيشي الخاصة بالمصاعد، موضحاً أن الحادثة وقعت الساعة 1:28 وتم الانتهاء من عملية الإنقاذ الساعة 3:29.

وتابع أنه تم تحرير الأشخاص المحتجزين وهم 5 نساء ، ورجل ، و4 أطفال ، وتم الكشف على جميع الحالات وهم بصحة جيدة.