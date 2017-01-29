احذروا من مدعي المساعدة للتسجيل في حساب المواطن الموحد

المواطن - عبد الرحمن دياب

ينتظر السعوديون التسجيل في “حساب المواطن الموحد”، الأربعاء المقبل، وسط تحذيرات من مدعي المساعدة .

تحذيرات:

واليوم، الأحد، حذّر المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، من وجود حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي المساعدة في التسجيل ببرنامج “حساب المواطن”.

وكتب أبا الخيل في تغريدةٍ له عبر موقع (تويتر): “بدأت تنشط حسابات تدّعي بأنها تساعد على التسجيل في برنامج (حساب المواطن) برسوم رمزية.. يرجى الحذر منها، وعدم التعامل معها”.

الأولية في التسجيل “بلا ميزة”:

وظهرت شائعات تفيد بأن الأولوية في التسجيل في “حساب المواطن الموحد” ستجعل هناك ميزة للقبول في الدعم، وهو ما نفته وزارة العمل، حيث أكّدت على أن التسجيل ليس شرطًا في الأيام الأولى، ولا يعطي أية ميزة لمن يقوم بالتسجيل أولًا.

مستفيدو الضمان لن يحصلوا على الدعم!

وأيضًا، ظهرت شائعة أخرى حول عدم إضافة مستفيدي الضمان الاجتماعي من “حساب المواطن الموحد”، ولكن أكّدت وزارة العمل أن مستفيدي الضمان سوف تتم إضافتهم بشكلٍ تلقائي إلى برنامج “حساب المواطن”، وهو ما تم اليوم، حيث تم إرسال رسالة هاتفية تفيد بضمّهم في الحساب رسميًا.

ويبدو أن الشائعات لن تتوقّف، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء “حساب المواطن الموحد” لنظام حافز، ولكن كما جرت العادة، نفت وزارة العمل هذا، مؤكدةً أن برنامج “حساب المواطن الموحد” لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي.